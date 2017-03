Presidente nacional dos Correios visita Rio Claro

Alguns bairros sem CEP estão recebendo identificação postal para que os moradores possam receber entregas e correspondências.

Na quinta-feira (2) o prefeito de Rio Claro João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, recebeu no paço municipal a visita do presidente nacional dos Correios, Guilherme Campos, que estava de visita à cidade. Campos estava acompanhado do diretor regional dos Correios – Interior São Paulo, Wilson Abadio de Oliveira; e do gerente dos Correios de Limeira, Ruben Garcia. Da reunião também participaram o presidente da Câmara Municipal, André Godoy; o secretário de Finanças, Gilmar Dietrich; e Maurício Kassab, assessor de Campos.

A visita teve como objetivo estreitar o relacionamento institucional entre a prefeitura e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Juninho aproveitou a oportunidade para discutir alguns assuntos como a criação de Código de Endereçamento Postal (CEP) nos bairros que não contam com o serviço. “Queremos atender a população que precisa do CEP para receber correspondências”, declarou o prefeito, que também pediu a atenção dos Correios para ampliar o número de carteiros na cidade.

Guilherme Campos informou que a visita a Rio Claro teve como objetivo apurar as necessidades do município. O presidente falou sobre a possibilidade de melhorar algumas instalações dos Correios que estão ruins e também dos problemas no sistema de distribuição que causam atraso nas entregas. “Estamos fazendo operações pontuais para melhorar o serviço”, disse Campos destacando que os Correios estão passando por um processo de reestruturação interna em todo o Brasil para melhorar a eficiência da companhia.

Gilmar Dietrich agradeceu o empenho e a colaboração dos Correios na entrega dos carnês do IPTU de 2017. “Foram todos entregues dentro do prazo”, destacou. Já André Godoy ressaltou a disposição da diretoria da estatal em ajudar o município. “É importante saber que Rio Claro pode contar com o apoio de empresas parceiras como os Correios”, concluiu.