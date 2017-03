Prefeitura realiza desocupação de área pública no Jardim Inocoop

Espaço era usado irregularmente para a criação de animais, como cavalos e galinhas. Foi encontrado pelas equipes de trabalho larvas do mosquito da dengue. Lugar será revitalizado com plantio de gramas e coqueiros.

Uma área pública ocupada irregularmente no canteiro central da Avenida Tancredo Neves no bairro Jardim Inocoop, foi desocupada na manhã de sexta-feira (03) pela Prefeitura de Rio Claro. O local vinha sendo utilizado para a criação de animais, como cavalos e galinhas. Durante a desocupação também foi encontrado larvas do mosquito transmissor da dengue. A ação desta sexta-feira foi realizada pelas secretarias municipais de Agricultura e de Meio Ambiente.



O secretário de Agricultura, Emílio Cerri, ressaltou que o local passará por uma revitalização. “Após o término da limpeza, vamos realizar o plantio de grama e de algumas mudas de coqueiro, da espécie Fênix, fazendo o espaço voltar a ser uma área verde que a população da região poderá usufruir”.

Alberto Merino, agente de fiscalização do Meio Ambiente, que acompanhou o trabalho de desocupação informou que o uso indevido da área foi identificado pelo município. “Logo que constatamos a irregularidade já fizemos todos os trâmites legais para que o local pudesse voltar a ser usado pelo município”.

A moradora Aparecida Conceição acompanhou o serviço da prefeitura e aprovou a iniciativa de revitalizar o espaço. “Antes este lugar servia como esconderijo para os bandidos praticarem delitos. Com a manutenção espero que as pessoas também não voltem a jogar mais lixo e entulho no local, pois nas proximidades existe um ecoponto para o descarte correto”.