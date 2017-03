Prefeitura deve realizar megaoperação de limpeza na antiga Unesp Santana

Várias secretarias municipais estão envolvidas na ação de limpeza da área, que levará alguns dias para ser concluída. Um dos espaços vai abrigar horta social e prédio que foi reformado terá creche para 150 crianças.

Após anos de incômodo para a vizinhança, o cenário nas imediações da Avenida 32 com a Rua 11 vai mudar. A prefeitura de Rio Claro começa na segunda-feira (6) megaoperação de limpeza no grande imóvel que durante muito tempo abrigou unidade da Unesp no bairro Santana. É o fim do clima de abandono que vinha gerando muitas reclamações de moradores com o mato, sujeira e as constantes ocupações irregulares da área.

Um dos espaços do local será transformado em uma horta social, projeto que é fruto de parceria da prefeitura com a União de Amigos e Instituto Viver e Conviver, além do apoio da Unesp, que é dona do imóvel, e do Instituto Federal de São Paulo, que tem a cessão de uso. Na parte que foi reformada, funcionará uma creche, conforme acordo com o Instituto Federal e Unesp.



“Nosso governo quer trazer soluções criativas para vários problemas, inclusive alguns antigos, como é o caso desse imóvel”, comenta o prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria. “Para isso estamos combinando mobilização ininterrupta da máquina pública e parcerias que viabilizem melhorias para a comunidade”, acrescenta Juninho, que na quarta-feira (1) esteve na área para definir as primeiras ações a serem tomadas.

Devido às condições da área, a estimativa é de sejam necessários vários dias de trabalho para concluir a limpeza dos imóveis. A ação vai mobilizar as secretarias municipais de Obras, Meio Ambiente, Agricultura, Segurança, Educação e Assistência Social. Poda de árvores, retirada de mato, lixo e sujeira são alguns dos serviços que serão feitos no local.

A iniciativa faz parte do acordo entre a prefeitura e o Instituto Federal, que concordou em compartilhar prédio para que a prefeitura instale uma creche para 150 crianças. Um dos itens do acordo estabelece que a prefeitura faça a manutenção do entorno das instalações, o que inclui o terreno que vinha gerando as reclamações dos vizinhos.

Nesta semana a prefeitura iniciou outro megamutirão para resolver outro antigo problema que incomodava moradores do bairro Cidade Jardim. A área do governo do estado que ocupa um quarteirão inteiro na Rua 6 entre as avenidas 23 e 25 recebeu ação de limpeza e o prefeito Juninho vai conversar com o governo do estado para que o imóvel volte a ser utilizado. No Jardim Inocoop a prefeitura também fez limpeza de área pública invadida.