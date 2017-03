Orquestra de Sanfonas neste domingo no Sesc Piracicaba

Em março, a programação destinada aos idosos contempla, além da apresentação da orquestra de sanfona no projeto Sarau Sertanejo, que acontece todo primeiro domingo do mês, palestras, exibição de filme com comentários de psicóloga e também encontros de viola caipira.

Para o responsável pela programação para a Terceira Idade do Sesc Piracicaba, Adriano da Costa, as atividades oferecem um espaço para a socialização e desenvolvimento de ações tanto para o público feminino quanto para o masculino. “Nós queremos que os idosos tenham a oportunidade de fazer artesanato, esportes adaptados, aulas de voz, dança e encontros temáticos, e ter um momento para ouvir uma moda de viola e relembrar bons momentos”, completa Adriano Costa.

A programação do Trabalho Social com Idosos do Sesc SP traz sempre atividades que contemplam as diferentes linguagens, como música, cinema, teatro e dança, que refletem o envelhecimento, convidam os participantes a conhecerem e estimulares novas habilidades e também a integração. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.

Sarau sertanejo

O rio como cenário e inspiração; as manifestações artísticas e culturais, oficinas manuais e culinárias próprias do homem do campo são referências para exercício de valorização da memória e o diálogo constante entre o antigo e o novo. Encontros regados à contação de causos, exibição de filmes, lançamentos de livros, shows musicais e danças típicas.

Orquestra de Sanfonas

Ivone Vigatto com sua orquestra de sanfonas apresenta sucessos do cancioneiro caipira em show de valorização da sanfona, também conhecida como acordeão ou gaita, de singular diversidade timbrística e rítmica.

Dia 5, domingo, 10h. Comedoria. Grátis.