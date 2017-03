Negócios de Alimentação e suas particularidades

Quando se fala em negócios de alimentação, muitas pessoas associam somente a bares e restaurantes. Contudo, negócios de alimentação vão muito além desses dois modelos. Qualquer estabelecimento, empresa, autônomo ou comerciante que venda alimento, seja produzido ali ou não (pode ser apenas ponto de distribuição) é um negócio de alimentação. Por exemplo: açougue, supermercado, brigaderia, padaria, bistrô, cafeteria, lanchonete, churrascaria, mercearia, franquias de alimentação, barraca de feira, fast food e outros mais.

Essas empresas têm algumas particularidades que são comuns a todas elas como. São elas o estoque (perecível), o atendimento (seja: salão, balcão, telefone, redes sociais), a produção de alimentos e/ou distribuição, o caixa (recebimento) e o escritório (parte administrativa). Todas elas completam o que chamo de “engrenagem de uma bicicleta”. Observe que o objeto possui dentes, uma corrente e estão ligados aos pedais de onde vem a força física para movimentar a bicicleta. Assim, cada dente corresponde a um colaborador ou responsável pela empresa, que às vezes pela intensidade do movimento ou do uso vai se desgastando. Cada elo da corrente corresponde a um departamento ou função (afazeres) dentro da empresa.

O que ocorre na bicicleta quando no seu jogo de engrenagem o dente fica desgastado? A corrente cai. E o que é necessário fazer? Parar a bicicleta, descer, sujar as mãos com a graxa e, em alguns casos, é necessário até trocar a peça.

Em um negócio de alimentação acontece da mesma forma. Tudo está funcionando bem, empresa girando, todos os colabores e responsáveis executando suas funções, até alguém faz algo errado ou se desmotiva e não cumpre a função como deveria. O que acontece? O sistema, o funcionamento, a gestão ou atendimento cai, então é necessário parar e ajeitar as peças (pessoas e funções) e, se necessário, substituir o empregado. Só então a empresa volta a girar como deve.

Peculiaridades dos Negócios de Alimentação

A produção de alimentos ocorre em um local apropriado. Em se tratando de bares e restaurantes, chamamos esse local de cozinha. Esse local deve ser visto como um laboratório. Nele, alimentos entram crus ou in natura e são transformados em deliciosos pratos. Perceba a necessidade que há em se preocupar com higiene e organização do espaço, do manipulador de alimentos e ter critérios no momento da compra dos ingredientes. Tudo isso define a qualidade do alimento que você serve. Isso é mais um exemplo da engrenagem no negócio de alimentação.

Ainda sobre as particularidades dos negócios de alimentação, pergunto: você já percebeu que na grande maioria dessas empresas, ou mesmo quando uma pessoa começa a cozinhar ou produzir algo para vender, ela necessita de um apoio, de alguém que dê um suporte e seja seu braço direito? Se observar de perto os negócios de alimentação próximos a você, notará que a maioria é tocada familiares. Isso porque os negócios de alimentação são dinâmicos e exigem muito envolvimento, esforço e dedicação. Às vezes, é difícil encontrar colaboradores tão dispostos como profissionais ou sócios, é daí que o empreendedor chama familiares para estar com ele no projeto.

Essas são apenas algumas das muitas particularidades. Por isso, na hora de montar ou reestruturar um negócio de alimentação, é importante que o empresário esteja capacitado para gerir sua empresa, independentemente do tamanho que ela seja, com foco e organização para atingir o lucro tão sonhado.

Não se esqueça: Vende algo que é de comer? Você tem um negócio de alimentação!

Fernanda Fernandes, consultora, especialista em Gestão de Negócios no ramo de Alimentação (www.negociosdealimentacao.com.br)