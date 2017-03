Mutirão contra o Aedes neste sábado acontece no Bairro do Estádio e Consolação

População deve colaborar fazendo o descarte correto de lixo e entulho. Até agora Rio Claro registra um caso de dengue, um de chikungunya e nenhum de zika vírus.

A Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro faz neste sábado (4) mais uma ação contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya. O mutirão, que tem apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, acontece no Bairro do Estádio e bairro Consolação a partir das 8 horas.

As ações de limpeza, inspeção em terrenos e visitas casa a casa nos dois bairros estão programadas para acontecer até as 13 horas. O caminhão cata bagulho fará remoção de pneus velhos, entulhos e outros potenciais criadouros do Aedes.

Os dados mais recentes da Vigilância Epidemiológica apontam que desde o início do ano em Rio Claro foram registrados um caso de dengue, um de chikungunya e nenhum de zika vírus.

Mesmo com a situação sob controle a Fundação de Saúde Claro alerta a população para que colabore no combate ao mosquito, não deixando água parada em recipientes. Também é importante tapar caixas d’água, evitar o acúmulo de lixo e entulho e fazer o descarte correto de materiais em terrenos baldios.