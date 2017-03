Marta Suplicy e Fátima Pelaes visitam Rio Claro

Marta e Fátima foram recebidas no paço municipal pelo prefeito Juninho que pediu a intervenção de ambas em Brasília em prol do município.

Rio Claro recebeu nessa sexta-feira (3) a visita da secretária nacional de Políticas para Mulheres, Fátima Pelaes; da senadora Marta Suplicy, do deputado federal Baleia Rossi; e de Aparecida Moura, secretária nacional de Políticas do Trabalho e Autonomia Econômica. Eles vieram a Rio Claro participar de atividades da programação da 22ª Semana da Mulher, organizada pela Câmara Municipal por meio das vereadoras Maria do Carmo Guilherme e Carol Gomes.

No final da tarde, parte da comitiva se reuniu com o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, no paço municipal. O prefeito ressaltou que a cidade vive um momento de união de esforços. “Rio Claro está de portas abertas para quem quiser ajudar a cidade, independente de filiação partidária”, disse Juninho. Ele solicitou a Marta, Fátima e Aparecida que intercedam junto ao Senado e ao governo federal em favor de Rio Claro.

Marta Suplicy falou de sua satisfação em conhecer os projetos desenvolvidos em Rio Claro. “Fiquei encantada em ver a força e a garra das mulheres do município”, destacou a senadora que se colocou à disposição da cidade para a realização de projetos conjuntos. A secretária Fátima Pelaes salientou que o governo federal quer somar esforços com bons projetos e ações. “Gostamos do trabalho feito aqui e queremos nos colocar à disposição”, declarou. Para ela, o Brasil vive um momento de intolerância que somente pode ser combatido com união.

O presidente da Câmara Municipal, André Godoy, colocou a Casa de Leis à disposição do Senado e União. Frisou ainda de sua alegria em apresentar às visitantes a nova política que vem sendo implementada no município. “Estamos fazendo uma política diferente em nossa cidade, de forma transparente e mais próxima da população”, pontuou. A vereadora Maria do Carmo agradeceu a todos que contribuíram para a realização da 22ª Semana da Mulher com quase 60 dias de atividades e a participação no evento da ministra e secretárias. “Tenho certeza que elas vão abrir as portas de Brasília para Rio Claro e trazer novos sorrisos a nossas mulheres”, comentou a parlamentar.



Da reunião no paço também participaram o vice-prefeito e secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Marco Antonio Bellagamba; a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Paula Silveira Costa; as secretárias Daniela Ferraz (Cultura) e Érica Belomi (Assistência Social); o procurador Geral do Município, Rodrigo Ragghiante; a superintendente do Arquivo Público, Mônica Frandi Ferreira; e os vereadores Júlio Lopes, Geraldo Voluntário, Adriano La Torre, Seron do Proerd, Yves Carbinatti e Hernani Leonhardt.