LUZES DA CIDADE: UM POUCO DE TEOLOGIA

Augusto Hofling Um padre, Geraldo Gomes da Silva, já Monsenhor, escreveu um livro muito interessante “A Teologia do Corpo”, em forma de poemas que tratam justamente do assunto do título, assim se tornando tanto educativo quanto agradável de ser lido. Ali ele fala da importância do fato de o cristão conhecer rigorosamente aquela teologia bíblica dos apóstolos da qual não devemos nos afastar. Parte ele do princípio quando aconteceu o sacrifício do Senhor e logo em seguida Sua ressurreição de Seu corpo que trazia marcas do terrível martírio pelo qual passou. “PER VISIBLIA AD INVISIBILIA” : “Será sempre através dos sentidos que atingimos o insensível: a matéria e o imaterial…” “NOVA ET VETERA”: O Novo e o velho se encontram e se reconhecem… “De pais mais velhos nascemos, novas criaturas” “Filhos dos homens, Filhos de Deus.”! “ Os anseios dos homens do passado refletiram nos corpos mumificados dos egípcios… “Mas certos homens viraram lobos para os próprios homens…” “É manifestação de Deus a morada física de Jesus em Maria – Mãe”. “Cristo valorizou o corpo material”…o Pão e o Vinho, os.corpos os curados e restaurados pelos milagres…”A Transfiguração no monte Tabor, foi um momento em que Ele mostrou-se homem e, ao mesmo tempo, divino, eterno! São algumas citações em que se encontram no livro, que nos mostram a importância da crença em uma teologia do corpo, o qual tem um destino eterno!. Temos a observar que cremos, também, numa manifestação física de Jesus no dia de sua volta gloriosa, na ressurreição dos mortos queridos, na satisfação daqueles que crêem, portanto a esperança persevera viva em todos os corações sofridos dos cristãos de ontem e de hoje. Nós, cristãos, ansiosos permanecemos por uma justiça perfeita, vidas de amor, de desprendimento e de solidariedade!