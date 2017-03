Estradas rurais de Rio Claro recebem manutenção

Além de máquinas para nivelar o solo, também foi necessário o uso de pedras para a recuperação da via, que apresentava muitos pontos críticos. O local é utilizado por ônibus de transporte escolar e para o escoamento da produção agrícola.

Para facilitar o trânsito entre zonas urbana e rural, a prefeitura de Rio Claro tem se empenhado na recuperação das estradas rurais, que neste período de chuvas ficam bastante prejudicas. Nesta semana, equipes da Secretaria de Agricultura estão trabalhando para melhorar as condições da estrada rural no Horto Camacuã.

“Os serviços aconteceram inclusive no sábado de carnaval e no ponto facultativo de segunda-feira para adiantar a operação”, observa Emílio Cerri, secretário de Agricultura. Além da utilização de máquinas para nivelar o solo, também foi necessário o uso de pedras para a recuperação da via, que apresentava muitos pontos críticos.

A estrada do Horto Camacuã é muito utilizada por ônibus que fazem o transporte escolar de crianças moradoras da zona rural e para o escoamento da produção agrícola. Com o trabalho realizado pela prefeitura, o tráfego de quem passa por ali será facilitado. De acordo com moradores, havia mais de um ano que a estrada não recebia serviços de manutenção.

Cerri relata que a atual administração encontrou a secretaria em situação crítica, com estradas precisando de manutenção urgente e sem máquinas em condições de uso para realizar o trabalho. Apesar das dificuldades, o serviço de manutenção nas estradas foi realizado na estrada Ajapi/Leme, estrada da Mata Negra, estrada do Sobrado, estrada do Caçador, Avenida 11 sentido Campo do Cocho e estrada do bairro dos Lopes.