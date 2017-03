Contribuintes têm até dia 10 para aproveitarem descontos no IPTU

Não deixar para a última hora ajuda a evitar longas filas. Também no dia 10 vence prazo para aposentados e pensionistas pedirem isenção do IPTU.

Ainda há tempo de evitar filas para aproveitar o desconto no pagamento da parcela única e primeira parcela do IPTU 2017 de Rio Claro, que vencem na sexta-feira, dia 10 de março. A orientação da prefeitura é que os contribuintes não deixem para a última hora e, assim, evitam as filas.

A parcela única paga em dia garante 10% de desconto no valor total do carnê. No parcelamento o desconto é de 3% para cada parcela paga em dia. Quem optar pelo pagamento a prazo deve ficar atento, pois neste mês de março também vence a segunda parcela do imposto.

Não é preciso calcular o valor do desconto das parcelas do IPTU pagas em dia. Para facilitar aos contribuintes, os valores que constam nas guias de pagamento do carnê já incluem os abatimentos. O IPTU 2017 de Rio Claro pode ser pago na Caixa Federal, nos Correios e nas casas lotéricas. Quem é correntista do Banco do Brasil ou do Itaú também pode utilizar os caixas eletrônicos de seu banco.

Aposentados e pensionistas com direito à isenção também têm até o próximo dia 10 para solicitar o benefício. A novidade deste ano é que não precisam mais enfrentar fila no INSS para pedir o comprovante de rendimento e depois ir à prefeitura.

Agora quem tem direito à isenção só precisa ir ao Atende Fácil (Avenida 2 entre ruas 2 e 3) até o dia 10 de março e solicitar a isenção. O próprio município entra em contato com o INSS para obter o comprovante. Têm direito à isenção aposentados e pensionistas que ganham até dois salários mínimos e são proprietários de um único imóvel, no qual residem.