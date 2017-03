Câmara aprova Campanha Anual de Doação de Sangue em Rio Claro

Segundo o Ministério da Saúde, cada doação pode salvar a vida de até quatro pessoas. Contudo, o número de doadores ainda não é capaz de suprir a demanda existente, sobretudo em épocas de férias escolares e no carnaval.

Diante deste cenário, foi aprovado em primeira discussão, nessa última quarta-feira de cinzas, 1º de março, no plenário da Câmara Municipal de Rio Claro, o projeto de lei Nº025 / 2017, de autoria do vereador Yves Carbinatti (PPS), que institui a campanha anual de mobilização e doação de sangue no município.

O projeto busca divulgar a necessidade da realização de campanhas de conscientização, sensibilização e publicidade de doação de sangue à Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, promovendo palestras, debates e seminários em órgãos públicos e privados. A mobilização deverá sempre ocorrer duas semanas antes do carnaval e das férias escolares de julho e dezembro.

“É função desta casa e de todos que zelam pelo bem da coletividade implantar medidas que divulguem e, até mais importante, que conscientizem a população sobre essa necessidade, principalmente nessas épocas mais críticas”, afirma Yves Carbinatti.

Aprovado em primeira discussão, o projeto deverá agora passar por uma segunda votação definitiva. Enquanto isso, a Santa Casa de Rio Claro continua recebendo pessoas interessadas em fazer o ato de solidariedade.

Campanha Pré-carnaval

Na semana que antecedeu os dias de folia, Carbinatti já havia promovido, por iniciativa própria, uma campanha de doação ao Banco de Sangue da Santa Casa. A iniciativa mobilizou 95 doadores.

Para fazer a doação é necessário:

– Levar documento oficial de identidade com foto (identidade, carteira de trabalho, certificado de reservista, carteira do conselho profissional ou carteira nacional de habilitação);

– Estar bem de saúde;

– Ter entre 16 (dos 16 até 18 anos incompletos, apenas com consentimento formal dos responsáveis) e 69 anos, 11 meses e 29 dias;

– Pesar mais de 50 Kg;

– Não estar em jejum; evitar apenas alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação.

Banco de Sangue de Rio Claro – Local: Santa Casa – Endereço: Rua 2, nº 297 – Centro. Horário de atendimento: Segunda, quarta-feira e sexta-feira das 7h às 11h. E- mail: bancodesangue@santacasaderioclaro.com.br

TELEFONE: (19) 3535-7000 ou 3535-7022.