Alunos do Colégio Alem visitam Câmara Municipal

Alunos do terceiro ano, ensino médio, do Colégio Alem estiveram na Câmara Municipal de Rio Claro na manhã de sexta-feira, 3, e foram recebidos pelo primeiro secretário da Mesa Diretora, Geraldo Voluntário (Democratas). Na oportunidade, o procurador jurídico Ricardo Penteado explicou como funciona o Legislativo, desde a parte estrutural conhecendo departamentos e gabinetes até as funções desempenhadas pelos funcionários e parlamentares.

Ao possibilitar a ampliação do conhecimento, através de informações e visita, enfatiza Geraldo Voluntário “a Câmara possibilita aos estudantes maior compreensão de como projetos dão entrada na Casa, tramitam e são votados no Plenário”.

Os alunos foram acompanhados pelo professor de História e Filosofia, Rafael Christofoletti que implantou a matéria de Filosofia Política com autorização dos coordenadores educacionais do colégio.



A nova matéria conta com trabalhos em classe de aula bem como visita ao Poder Legislativo. “O objetivo é possibilitar aos jovens que estão concluindo o ensino médio o primeiro contato com a vida pública”, comenta o educador. “O vereador é o agente político mais próximo da população”, acrescenta Christofoletti.

De acordo com Geraldo Voluntário, que apoia a iniciativa do Colégio Alem, este trabalho pode ser realizado por outros estabelecimentos de ensino do município. Também participaram do encontro os vereadores Val Demarchi (Democratas), Seron (Democratas) e Adriano La Torre (PP).