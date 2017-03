UFSCar divulga lista de espera atualizada após matrículas da 2ª chamada 

Próxima convocação para os cursos de graduação presenciais será publicada no dia 9 de março

A Coordenadoria de Ingresso na Graduação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) disponibilizou uma lista de espera atualizada para consulta das pessoas que estão concorrendo a uma vaga na seleção para ingresso em 2017 nos cursos de graduação presenciais da Universidade. A lista atualizada – disponível no Portal da UFSCar, em www.ufscar.br – contém os nomes das pessoas que estavam na Lista de Espera, já excluídos os nomes daquelas que foram chamadas para manifestação presencial de interesse, mas que deixaram de comparecer aos campi da UFSCar no dia 20 de fevereiro, no procedimento que precedeu a segunda chamada.