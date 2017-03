Tiro de Guerra de Rio Claro inicia atividades com aula inaugural

O ano de instrução tem duração até o dia 30 de novembro.

O prefeito Juninho ressaltou a importância do Tiro de Guerra e dos atiradores na parceria com Fundo Social de Solidariedade em campanhas sociais e de saúde promovidas pelo município.

O 1º Sargento Fábio Alexandre Ferreira – chefe de Instrução do Tiro de Guerra, destacou que “os novos atiradores escolhidos para cumprir o Serviço Militar nesse ano foram selecionados entre mais de 1.000 jovens e ao longo do ano aprenderão os valores como trabalho em equipe, solidariedade e disciplina ensinados pelo Exército brasileiro”.

1º tenente José Odilon Figueira – delegado do Serviço Militar, além de externar a importância dos jovens atiradores se dedicarem a instrução e as atividades promovidas durante o ano, colocou a Delegacia de Serviço Militar à disposição do Tiro de Guerra para auxiliar no que lhe couber.

O Tiro de Guerra de Rio Claro há vários anos é avaliado como um dos melhores de nossa região e do Estado de São Paulo e por isso é motivo de orgulho para o município, através do trabalho realizado pelos militares comandantes e instrutores da instituição, avaliou vereador Geraldo Luis de Moraes, “Geraldo Voluntário”.

O prefeito Juninho, acompanhado do vice-prefeito e secretário de Segurança, Marco Antonio Bellagamba e do vereador Geraldo Voluntário, realizou uma visita nas dependências para verificar a estrutura física, durante a qual recebeu do sargento Alexandre solicitação para algumas melhorias no local. Estas serão encaminhadas ao executivo por meio do vereador Geraldo Voluntário.

Também participaram da solenidade o diretor de Administração da Secretaria de Segurança – Décio Camargo, Reverendo Luis Henrique Biazon – pastor da Igreja Nazareno, 1º Sargento Jussiê de Souza Dantas – instrutor do TG.