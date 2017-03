Tem início nesta sexta-feira (3) a 22ª edição da Semana da Mulher em RC

Solenidade de entregada da Medalha de Honra ao Mérito “Mulher Destaque do Ano” vai ser realizada nesta sexta-feira, 3, a partir das 19 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Rio Claro. A atividade abre oficialmente a Programação da 22ª edição da Semana da Mulher coordenada pelas vereadoras Maria do Carmo Guilherme (PMDB) e Carol Gomes (PSDB).

A honraria, criada há seis anos, tem como objetivo destacar os relevantes serviços prestados à comunidade. A senadora Marta Suplicy e a ministra da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, Fátima Pelaes, que cumprem agenda em Rio Claro nesta sexta-feira, vão integrar a Mesa Principal da solenidade.

As mulheres homenageadas neste ano, por indicação dos vereadores, são as seguintes:

Bárbara Elisa Grossklauss Mackey, indicada por Adriano La Torre;

Silmara Aparecida Trindade Palludetti, indicada por Anderson Christofoletti;

Lúcia Helena Ferreira Camargo, indicada por André Godoy;

Bianca Fragnani Oliva, indicada por Carol Gomes;

Luciana Sartori Santos, indicada por Val Demarchi;

Gláucia Maria Beinotti, indicada por Geraldo Voluntário;

Liliana Aparecida Iamondi, indicada por Hernani Leonhardt;

Martha de Oliveira Santana, indicada por Irander Augusto;

Carmelita Lemes Brescansin, indicada por Ney Paiva;

Rosangela Sebastião Franco, indicada por Júlio Lopes;

Maria da Paz e Siqueira Borges, indicada por José Pereira dos Santos;

Cátia Regina de Souza Gabeloni, indicada por Luciano Bonsucesso;

Marislaine de Oliveira Muniz, indicada por Maria do Carmo Guilherme;

Nilza Maria Aparecida Costa, indicada por Paulo Guedes;

Ana Maria Verna Guedes, indicada por Rogério Guedes;

Suzana Maria Lassen Fiorio, indicada por Rafael Andreeta;

Vera Ligia Ferreira de Camargo, indicada por Ruggero Seron;

Maria Aparecida de Azevedo Nagata, indicada por Thiago Yamamoto;

Priscila Micotti Gomes, indicada por Yves Carbinatti.

Nesta sexta-feira, a Semana da Mulher, intitulada Mulheres Iluminadas, conta com ampla programação. Café da manhã com a Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Reaproveitáveis de Rio Claro, a Cooperviva, visitas às futuras instalações da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), ao Lar Esperidião Prado, sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RC) e ao CRAM marcam a agenda pela manhã incluindo visita à Economia Solidária com apresentação da Orquestra Municipal e à Rede de Combate ao Câncer Carmem Prudente.

No período da tarde, reuniões com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Paula Silveira Costa, com vereadores na Câmara Municipal e no Gabinete do Executivo com o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria fecham a segunda parte dos trabalhos antecedendo a solenidade no Legislativo a partir das 19 horas.