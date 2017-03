Prefeitura faz mutirão para limpar terreno no Cidade Jardim

Corte de mato, poda de árvores, retirada de entulho e outros serviços foram realizados no local. Prefeitura pedirá ao governo do estado que imóvel, volte a ser utilizado.

A prefeitura de Rio Claro mobilizou equipes de várias secretárias para ação realizada quinta-feira (2) no terreno localizado na Rua 6 com as avenidas 23 e 25, bairro Cidade Jardim. O imóvel pertence ao governo do estado, mas a falta de manutenção vinha gerando muitas reclamações dos vizinhos, que apontavam vários riscos principalmente com animais peçonhentos.

O prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, acompanhou os serviços. “Queremos que esse imóvel, que está em área nobre, volte a ser utilizado e por isso vamos conversar com o governo estadual sobre o assunto”, comenta. A prefeitura vai fechar parte do terreno onde muro desabou e vai trancar um portão que ficava aberto.

As secretarias municipais de Meio Ambiente, Assistência Social, Segurança e Obras participaram do mutirão que envolveu corte de mato, poda de árvores e atendimento a pessoas ocupando indevidamente a área. A Guarda Civil interditou trecho da Rua 6 com Avenida 23 para que um trator e um caminhão retirassem entulho do interior do terreno.

Maira Vieira, moradora das proximidades, diz que a manutenção no local é um alívio. “Há meses não era feita a limpeza e tínhamos medo de que bandidos usassem o ponto como esconderijo”, comenta. Ela acredita que, com os cortes e as podas, a visibilidade melhora e diminui a chance de alguém querer se esconder ali para praticar delitos.

O secretário de Segurança, Marco Antonio Bellagamba, também acompanhou o mutirão e explica que a limpeza da área aumenta a sensação de segurança dos moradores das proximidades. “Com as podas das árvores a iluminação na via aumenta, o que ajuda a inibir pessoas mal intencionadas”, exemplifica.