PM prende receptador e esclarece roubo

Durante patrulhamento no Jardim Nova Rio Claro, os policiais receberam informações de que alguns criminosos envolvidos na pratica de um roubo de veículo, estavam nas imediações do bairro, e após serem informados sobre as características dos infratores, obtiveram sucesso em localizar um deles. Ao ser indagado sobre os fatos, o infrator confessou a participação no roubo, sendo localizados em sua residência três aparelhos celulares, pertencentes às vítimas, um simulacro de arma de fogo e a motocicleta utilizada na pratica delituosa e após vistoriarem um terreno, ao lado da residência do criminoso, foi localizada uma motocicleta roubada e algumas peças de um veículo produto de furto.

Na sequência o infrator foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi realizado o registro da ocorrência, sendo encaminhado ao presídio, permanecendo à disposição da justiça.