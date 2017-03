PM apreende mais de 2,5kg de maconha e traficantes são presos em RC

Durante patrulhamento, no Jardim São José, os policiais receberam informações de que três traficantes estavam embalando drogas no interior de uma residência abandonada, e após serem informados sobre as características dos criminosos, foram até o local indicado e obtiveram sucesso em localizá-los. Ao avistarem os policiais, os infratores empreenderam fuga, sendo acompanhados e detidos e após ser realizada uma vistoria no imóvel, foram localizadas 286 porções de maconha, as quais totalizaram 2,700 Kg, além de uma balança de precisão e diversos apetrechos utilizados para embalar drogas.

Na sequência os traficantes foram conduzidos à Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, onde foi realizado o registro da ocorrência, sendo os criminosos encaminhados ao presídio, permanecendo à disposição da justiça.