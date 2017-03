Limpeza de terreno no Cidade Jardim atende solicitações de moradores

Com este objetivo, Hernani Leonhardt (PMDB) confirmou a realização do serviço no entorno do terreno localizado na Rua 6 entre as Avenidas 23 e 25 no Cidade Jardim.

A limpeza do local solicitada por moradores e pessoas que trabalham no bairro motivou a apresentação de requerimento o qual foi aprovado pela Câmara Municipal. Através deste documento legislativo e ofícios encaminhados ao Gabinete do Executivo, Leonhardt obteve apoio da Secretaria Municipal de Obras que realizou o serviço na manhã da última quinta-feira, 2.

De propriedade do governo do Estado, o terreno encontra-se abandonado. Leonhardt foi procurado por moradores que externaram preocupação com o crescimento rápido do mato dentro e fora do terreno em virtude do período de chuvas.

Para Leonhardt, a ação da Secretaria de Obras contribui para conter o acúmulo de lixo, a proliferação de animais peçonhentos e, principalmente, a criação de focos de dengue. “Não é simplesmente a limpeza do terreno, é uma questão de saúde pública”, enfatizou o vereador.