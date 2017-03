Juninho reitera apoio à campanha pela volta do trem de passageiros

Prefeitura pretende falar com o governo estadual sobre o pedido de inclusão da cidade no projeto de criação da linha de trens metropolitanos. A campanha conta com apoio popular manifestado por meio de abaixo-assinado com 25 mil assinaturas.

O prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, recebeu nessa quinta-feira (2), no paço municipal, o advogado Irineu Carlos de Oliveira Prado e o vereador Geraldo Voluntário para discutir a campanha lançada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Rio Claro, pedindo a volta do trem de passageiros ao município. Rio Claro pleiteia ser incluída em projeto do governo estadual que prevê a criação de uma linha de trens metropolitanos para o transporte de pessoas ligando a cidade de São Paulo ao interior paulista com estações em Água Branca, Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Valinhos, Campinas, Sumaré, Nova Odessa e Americana. A reivindicação é para que a linha seja estendida até Rio Claro, cidade que tem a ferrovia no berço de sua história.

Juninho reiterou apoio da prefeitura à campanha e destacou a importância da ferrovia para a cidade. “A história da ferrovia se confunde com a história de Rio Claro. Trazer de volta o trem de passageiros será um resgate de memória para as gerações passadas e fonte de conhecimento para as futuras gerações”, pontuou o prefeito. De acordo com ele, o governo municipal vai colaborar com a campanha e dialogar com o governo estadual, que ainda não deu resposta à solicitação do município feita por meio de abaixo-assinado com 25 mil assinaturas entregue em 2015.

Representante da OAB na campanha, Oliveira Prado informou ao prefeito o andamento do processo e pediu apoio da prefeitura para viabilizar o pleito. “Queremos uma resposta do governo do estado. Rio Claro merece essa distinção porque tem tradição ferroviária”, declarou. Geraldo Voluntário comentou que a campanha conta com apoio da Câmara Municipal, de várias entidades do município, das cidades da região e da população de Rio Claro, visto as 25 mil assinaturas do abaixo-assinado. Voluntário lembrou ainda que, diferente de outras cidades, Rio Claro possui espaço para estacionamento das locomotivas na estação do Jardim Guanabara.