Dois criminosos são presos pela PM pela prática de roubo em residência

Durante patrulhamento, os policiais receberam informações de que estava ocorrendo um roubo em uma residência em Rio Claro. Ao chegarem no local indicado, os policiais realizaram um cerco no imóvel, sendo que os infratores, ao perceberem a presença das viaturas, empreenderam fuga, transpondo os muros das residências vizinhas, sendo acompanhados e detidos. Na sequência foi realizada uma vistoria no imóvel, constatando que o veículo da vítima estava carregado com diversos eletroeletrônicos, dentre outros pertences que seriam subtraídos.