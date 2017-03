Criminoso é preso pela PM em Rio Claro por porte ilegal de arma

O fato aconteceu durante patrulhamento, no Jardim Novo Wenzel, os policiais avistaram uma pessoa, próxima de um veículo, em atitude suspeita, e após realizarem a abordagem e vistoriarem o veículo, obtiveram sucesso em localizar uma espingarda cal. 12, juntamente com 04 munições do referido calibre. Posteriormente foi realizada diligência até a residência do infrator onde foram localizadas mais 30 munições de pistola e a quantia de R$ 4.150,00.

Na sequência o criminoso foi conduzido ao Plantão Policial, de onde foi encaminhado ao presídio, permanecendo à disposição da justiça.