Adolescente é detido pela Policia Militar por tráfico de drogas

Policiais Militares, da Companhia de Força Tática, apreenderam uma adolescente por ato infracional de tráfico de drogas, no início da noite de ontem de terça-feira(28), em Rio Claro

Durante patrulhamento, no Jardim das Paineiras, os policiais receberam informações de que uma mulher estava comercializando drogas em uma residência localizada no bairro, e após serem informados sobre as características da infratora a localizaram, constatando que se tratava de uma adolescente. Ao realizarem vistoria em sua residência, os policiais obtiveram sucesso em localizar 16 porções de cocaína, 07 porções de crack, 01 porção de maconha, além da quantia de R$ 2.892,00 e uma balança de precisão.

Conduzida ao Plantão Policial, foi realizado o registro da ocorrência, sendo a adolescente ouvida e liberada ao seu responsável.