Rio Claro encaminha pedidos de apoio à saúde

O prefeito Juninho se reuniu na quinta-feira (23) com o deputado estadual Coronel Camilo para discutir a situação do setor de saúde do município

Parlamentar visitou a Casa de Saúde Bezerra de Menezes e se comprometeu a estudar as propostas de Rio Claro e buscar meios de ajudar a cidade.

O deputado estadual Álvaro Batista Camilo, o Coronel Camilo (PSD), estiveram em Rio Claro na quinta-feira (23) para tratar de assuntos relacionados à saúde. O parlamentar visitou as instalações da Casa de Saúde Bezerra de Menezes acompanhado do prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, do vice-prefeito e secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Marco Antonio Bellagamba, e do vereador Seron do Proerd.

O Coronel Camilo foi convidado pelo vereador Seron e major PM Chagas para vir à cidade participar da assembleia para eleição da nova diretoria executiva e conselhos fiscal e deliberativo da Associação Policial de Assistência à Saúde de Rio Claro (Apas) e aproveitou a oportunidade para visitar a Casa de Saúde. O prefeito expôs ao deputado a situação do setor de saúde no município e as dificuldades enfrentadas, além de falar sobre as necessidades do Bezerra de Menezes. Camilo mostrou-se sensível ao pleito do município e se dispôs a discutir as propostas apresentadas e buscar meios de contribuir com o município.



Juninho destacou que as visitas de parlamentares estaduais e federais são importantes para estreitar relacionamento e apresentar as reivindicações de Rio Claro. “Precisamos buscar parcerias para investir na cidade e melhorar os serviços públicos oferecidos à população”, disse. Para o vereador Seron é muito importante estreitar laços com o governo estadual por meio de seus representantes na Assembleia Legislativa para encurtar a distância entre os governos.