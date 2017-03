Prefeitura estuda melhorias para o bairro Alan Grey

Nos primeiros meses de administração o novo governo está levantando demandas de vários bairros de Rio Claro para que sejam tomadas as medidas necessárias dentro da realidade orçamentário do município.

Com vários problemas acumulados ao longo dos anos, o bairro rural Alan Grey, na região de Ajapi, recebeu na semana passada visita do prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria. “Conversamos com moradores, verificamos quais as principais demandas do bairro e estamos tomando providências”, explica Juninho.

A vistoria no bairro aconteceu na sexta-feira (24) com a participação do secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Marco Antonio Bellagamba, do secretário de Obras, Paulo Roberto Lima, e do subprefeito de Ajapi, Flávio Evaldo Lotterio. O vereador Júlio Lopes também acompanhou a visita.

“Algumas ações podem ser tomadas em médio prazo e já estamos incluindo esses trabalhos em nossa relação de serviços”, comenta o vice-prefeito Bellagamba, citando melhorias na sinalização vertical e horizontal de trânsito, além de questões relativas à manutenção geral do bairro.



Já as intervenções mais complexas demandam estudos técnicos e investimentos maiores, e serão feitas de acordo com as condições financeiras do município. São questões relacionadas às condições da drenagem das águas pluviais, organização do trânsito e outras.

