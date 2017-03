PAT Rio Claro tem inscrições abertas para cursos de capacitação

Nas aulas serão ensinadas práticas de manicure, pedicure e maquiagem. As inscrições acontecem no PAT, de segunda a sexta, das 8 às 16 horas.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Rio Claro recebe até o dia 13 de março inscrições para três cursos gratuitos de capacitação voltados para a área de imagem e beleza. Em um dos cursos, serão ensinadas as práticas de assistente de cabeleireiro, manicure e pedicure; no segundo curso, as de manicure, pedicure e maquiagem; e num terceiro as práticas de assistente de cabeleireiro e maquiagem.

“Cada curso terá duração de um mês, com quatro horas diárias e aulas de segunda a sexta-feira”, observa Amanda da Silva Servidoni, diretora de Inovação e Tecnologia da Secretaria de Governo.

As capacitações são resultado de parceria que o município buscou com o governo estadual e as aulas devem começar na segunda quinzena de março. Para se inscrever é preciso ter mais de 16 anos e apresentar CPF e RG. O PAT fica na Avenida 3, 536, Centro e o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

Os cursos serão realizados por meio do Programa Via Rápida, que é uma ação do Governo do Estado de São Paulo, coordenada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. O programa oferece capacitação profissional gratuita para os cidadãos que buscam ingressar no mercado de trabalho ou abrir o próprio negócio. As aulas são oferecidas em veículos adaptados, que possuem área interna de 60 m² a 80m² e são equipados com instrumentos necessários para o desenvolvimento de cada curso.