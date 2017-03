Diogo Portugal faz sessão de fotos no Shopping Rio Claro

O humorista Diogo Portugal estará na cidade na sexta-feira, 3 de março, apresentando seu stand up “Partiu Portugal”, no teatro do Centro Cultural de Rio Claro. Antes do show, Diogo estará na Praça de Alimentação do Shopping Rio Claro para uma sessão de fotos com os fãs, das 12h30 às 13h.

O show traz observações irreverentes sobre vários temas, como relacionamento, religiosidade e paternidade. A novidade do stand up “Partiu Portugal” é o chamado “One liner”, um set de piadas curtas sobre assuntos cotidianos. A intenção do “One liner” é lançar uma observação rápida sobre algum fato e fazer o público refletir sobre o assunto.

Diogo Portugal ganhou fama com seus textos de autoria e os inúmeros diversos que interpreta, arrancando gargalhadas da plateia.