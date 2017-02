Sete exoplanetas, juntos, e com possibilidade de abrigar vida

Livio Oricchio

Olá amigos

Já que o assunto, em geral, nesse nosso espaço é a divulgação científica, com maior atenção à astronomia, não há como não falarmos, hoje, da descoberta anunciada quarta-feira pela Nasa. Um estudo liderado pelo astrônomo belga Michael Gillon, utilizando-se de telescópios no Chile, nas Ilhas Canárias e no Havai, descobriu que a estrela Trappist 1, na constelação Aquário, tem sete planetas gravitando ao seu redor.

Desde a descoberta do primeiro planeta extrassolar, em 1995, já catalogamos cerca de 3.500. A novidade divulgada pela Nasa na revista Nature é o fato de termos encontrado não um planeta, mas um sistema solar. Nunca os astrônomos haviam detectado nada semelhante, ao menos nesse nível.

E ainda mais importante: os sete planetas se encontram na chamada zona de habitabilidade de Trappist 1. Isso quer dizer que potencialmente os sete planetas podem ter água em estado líquido, essencial para o desenvolvimento de formas de vida, pelo que sabemos.

Trappist 1 é uma estrela do tipo anã vermelha, a mais comum no Universo. É pequena, tem somente 10% do diâmetro do nosso Sol, com seus 1,5 milhão de quilômetros de diâmetro. O Sol é uma estrela relativamente grande, ainda que perto de gigantes vermelhas como Canis Majiores represente pouco. O diâmetro desta é 700 vezes maior que o do Sol.

Trappist 1, por conta de sua dimensão, emite muito menos energia que o Sol, algo como mil vezes menos. Por energia entenda luz e calor. Isso quer dizer que temperaturas entre 0 graus e 100 graus Celsius, faixa em que a água se mantém em estado líquido, são encontradas muito mais próximas de Trappist 1 do que do Sol. Os sete planetas orbitam essa ana vermelha a distâncias bem inferiores a do nosso primeiro planeta, Mercúrio.

A distância média de Mercúrio ao Sol é de 60 milhões de quilômetros. A Terra está a 150 milhões de quilômetros. Dá para entender que os sete planetas circulam Trappist 1 bem de perto? Tem mais: em razão de as órbitas serem tão próximas da estrela, a velocidade orbital dos sete planetas é elevada. São mais afetados por sua gravidade. A órbita dos sete não é medida em anos, como no nosso caso, mas em dias.

Os astrônomos deram nomes de letras aos sete planetas. Ficaram, portanto, assim: b, c, d, e, f, g, h, sendo b o mais perto da estrela e h o mais longe.

Imagine que o planeta b precisa de apenas um dia e meio para completar a órbita. Entendeu? O ano no primeiro planeta dura apenas um dia e meio. E o localizado mais longe, h, entre 14 e 35 dias.

Esses planetas têm dimensões semelhantes às da Terra. Elas variam de três quartos a menos a 10% a mais. E são todos, provavelmente, do tipo rochoso.

O sistema solar de Trappist 1 está a 39 anos-luz da Terra. É muito, é pouco? Na escala cósmica, representa pouquíssimo, mas em números absolutos, para a nossa realidade, trata-se de uma distância impensavelmente grande.

Ano-luz é uma unidade de distância, equivale ao deslocamento da luz em um ano. Como sua velocidade é de 300 mil quilômetros por segundo, a luz viaja 10 trilhões de quilômetros por ano. Um ano-luz significa, portanto, 10 trilhões de quilômetros. E 39 anos-luz representam 390 trilhões de quilômetros (39 x 10). Para você ter uma referência, a Lua está a 380 mil quilômetros da Terra.

As estrelas anãs vermelhas são muito estáveis e sua vida útil é extremamente longa. O grupo de Michel Gillon não sabe, ainda, a idade de Trappist 1, mas faz mais sentido acreditar ser bem mais velha que o nosso Sol, com seus 4,6 bilhões de anos. O que desejo dizer é que os sete planetas provavelmente tiveram mais tempo para evoluir que a Terra, com seus 4,6 bilhões de anos.

Sendo mais antigos que a Terra, a vida poderia ter começado há mais tempo nos sete planetas e, claro, ter se desenvolvido ainda mais. Mas é preciso muita cautela ao falar em formas de vida nos sistema solar de Trappist 1. Por os sete planetas estarem tão próximos de Trappist 1, a radiação é elevadíssima. A Terra tem uma magnetosfera que repele a radiação proveniente do Sol, além da atmosfera servir como um escudo para alguns fenômenos.

Sem a magnetosfera, por exemplo, os raios ultravioletas emitidos pelo Sol provavelmente aniquilariam as formas primitivas de vida das quais os seres mais complexos derivam. E nós não sabemos se os sete planetas têm, também, magnetosfera. A sequência da pesquisa responderá muitas dessas questões.