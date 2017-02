Estados Unidos: Rota do Bourbon, em Kentucky, tem recorde de um milhão de turistas

E. Cortez

As palavras “cavalos” e “Kentucky” combinam quase tanto quanto sol e céu azul. Pode ser, mas o fato é que, de uns tempos prá cá, o bourbon, “o destilado original dos EUA”, passou a ser o produto de exportação mundial mais famoso de Kentucky. Se você busca um passeio diferente, então está na hora de conhecer esse peculiar estado americano e ver como esses dois itens tradicionais simbolizam a energia sem limites; e como as culturas que cercam esses ícones também se combinam para influenciar uma também crescente tradição culinária.

O menu de Kentucky foi formado a partir de diversas culturas e tradições presentes aqui há séculos, como a dos povos indígenas americanos, ingleses, irlandeses, escoceses, alemães e afro-americanos. Acrescente a elas as culturas Amish, asiática e latina e você terá uma maravilhosa combinação de tipos e tradições culinárias para tentar seu paladar e aguçar seu apetite.



Se o assunto é destilado, para se ter uma idéia a “Rota do Bourbon” atraiu mais de um milhão de turistas no ano passado. Ela passa por destilarias ao longo do Kentucky Bourbon Trail e do Kentucky Bourbon Trail Craft Tour.

A rota turística começou em 1999, passando por uma onda de popularidade com o crescimento das indústrias de bourbon e uísque norte-americanas ao redor do mundo. No ano passado, mais de 200 mil pessoas visitaram a destilaria da Jim Beam, em Clermont, que agora realiza passeios diários na sua destilaria. Destilaria Woodford Reserve, Estados Unidos

Vale lembrar que o bourbon é uma versão americana do uísque, feita à base de milho. O Kentucky Bourbon Trail Tour, que passa por nove destilarias, teve no ano passado 888.733 visitas, um aumento de 17% em relação a 2015. Essas destilarias produzem, entre outras, Jim Beam, Evan Williams, Wild Turkey, Maker’s Mark, Four Roses e Woodford Reserve.

Já o Kentucky Bourbon Trail Craft Tour, com 11 pequenas destilarias, teve 177.228 visitas no ano passado, um aumento de 32% em relação ao ano anterior.

A destilaria mais antiga, a Woodford Reserve, é um verdadeiro ponto turístico que conta a história da bebida e mostra seu processo de fabricação e engarrafamento durante um tour guiado. Ali é produzido o bourbon Woodford Reserve, estando situada a cerca de 6 km da cidade de Versailles.

Assim, se você quer ir além de uma simples escapada, Kentucky é o lugar certo. Vale lembrar que o estado é a terra natal de Abraham Lincoln, Muhammad Ali e do pai do Bluegrass, Bill Monroe. Aproveite para visitar os locais e museus dedicados a esses americanos influentes.