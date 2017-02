Carnaval de Rio Claro reúne grande público de foliões

Rio Claro realizou o carnaval 2017, com segurança e alegria no Jardim Público que teve início no sábado

As matinês do Carnaval 2017 começaram no sábado (25) e encerram nesta terça-feira (28) e veio garantindo diversão para toda a família. O evento que acontece Jardim Público teve apresentações das escolas de sambas, abrindo o Carnaval 2017, com a Escola de Samba Samuca, domingo foi a vez da A Casamba. Na segunda-feira (27) a festa aconteceu das 18h30 até às 22h, onde o público pode conferir a apresentação Unidos da Vila Alemã – UVA; e nesta terça-feira (28) a bateria da Grasifs – Voz do Morro, encerra o Carnaval 2017 de Rio Claro

O evento de hoje (28) terá início às 15 horas e segue até 21h, sendo organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Turismo (Setur) em parceria com a Uesca (União das Escolas de Samba da Cidade Azul)

Segurança

Nos quatro dias quem vem comandando o som é a banda Capital Brazil que vem agradando os foliões que compareceram no Jardim Público, ficando lotado todas os dias do evento. A banda com larga experiência, é de Rio Claro tendo em seu currículo passagens por diversas cidades. No repertório não faltam marchinhas, como Máscara Negra e As Pastorinhas; axé music, frevo, samba e sambas enredos tradicionais.

Espaço Kids

Para que os pais aproveitassem as atividades e as crianças se divertirem, o evento está tendo Espaço Kids com brinquedos e monitores, além da distribuição de pipoca e algodão doce. As crianças também podem passear de trenzinho. São dois passeios disponíveis: à tarde até o Clube de Cavaleiros, na Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade e, à noite, até o Boulevard dos Jardins.

A comercialização de bebidas e alimentos está sendo feita exclusivamente pela Uesca. E a venda de quaisquer outros produtos ou artigos foi terminantemente proibida dentro do recinto do evento. Balões de gás, bebidas, sprays, brinquedos infantis, bolas, pipoca e doces, entre outros produtos, não podem ser vendidos na festa. Ambulantes cadastrados no município, com a especificação ‘Acompanhar Eventos’, poderão ficar a 100 metros de raio do evento.

Cordeirópolis

A abertura dos desfiles da cidade de Cordeirópolis, aconteceu no sábado (25), quando a Avenida Carlos Gomes, mais conhecida nesta época como Avenida do Samba, no centro da cidade, recebeu o Rei Momo a partir das 20h30, que chegou acompanhado do grupo da 3ª Idade. Na sequência, às 21h, na Avenida uma das mais tradicionais escolas de Samba de Rio Claro, a Samuca, esteve presente com cerca de 400 integrantes.

Já as 22h, o popular bloco Gaiola das Loucas animou a Avenida e na Sequência, as 22h30, foi a vez da Escola Carca Pesada trazendo muita animação e irreverência com uma agremiação de 250 integrantes. E, ainda no sábado a meia noite a apresentação do Trio Elétrico e banda.

Domingo

Já no domingo (26) teve apresentação do bloco estreante Balança Cordeiro, com um enredo de valorização da população da cidade. Às 21h30, o bloco Leão Dourado e sua bateria contagiante tomará conta da Avenida do Samba e, às 22h, a Gaiola das Loucas, tendo na sequência (por volta das 23h) banda e Trio Elétrico.

– Segunda-feira

Na segunda-feira (27), a abertura às 20h30 com Rei Momo e a 3ª Idade. Logo em seguida, às 21h, a escola Grasifs entrou com muita energia em Cordeirópolis, fazendo ainda uma bela homenagem à escola de Samba Princesa Isabel. Na sequência a Gaiolas das Loucas, a escola Carga Pesada (22h30) e Trio Elétrico e banda (24h).

– Terça-feira

O encerramento nesta terça-feira (28) o início também às 20h30, trazendo a última apresentação do Rei Momo com o grupo da 3ª Idade. Na sequência virão os blocos (21h) Balança Cordeiro, (21h30) Leão Dourado e o Carnaval 2017 em Cordeirópolis será encerrado às 22h30 com Banda e Trio Elétrico.