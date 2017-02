Senac Rio Claro oferece cursos de rápida duração

A qualificação profissional é essencial para quem busca uma vaga de emprego em um mercado cada vez mais competitivo. Mesmo para o candidato que precisa de uma colocação rápida no mundo do trabalho, a capacitação é imprescindível. Atendendo a essa demanda, o Senac Rio Claro oferece cursos livres, de curta duração, que promovem o aprimoramento profissional de maneira efetiva, mesmo para quem tem pouco tempo disponível.

Para o setor de enfermagem, que apresenta uma procura constante por profissionais, o Senac Rio Claro destaca duas opções para profissionais que estão em atividade e precisam se atualizar ou para quem está em busca de uma recolocação.

O curso Primeiros Socorros tem início em 4 de março e aborda a realização desses procedimentos com segurança e de maneira rápida, diminuindo os riscos para as vítimas e evitando o agravamento do quadro até a chegada do socorro avançado.

Outra opção é o curso Esterilização e Medidas de Biossegurança, também com início em 4 de março. Esse título é voltado a estudantes, profissionais da área da saúde, manicure, pedicure, podólogos e representantes comerciais de instrumentos cirúrgicos. De acordo com Luana Alves Batista Valdanha, docente do Senac Rio Claro, essa área sempre precisa de profissionais, pois a “central de materiais esterilizados é tida como o coração de um hospital”.

Durante as aulas, o aluno terá a oportunidade de adquirir conhecimentos relativos às etapas de recebimento, limpeza, desinfecção, inspeção, acondicionamento, esterilização e armazenamento de materiais e instrumentos utilizados em procedimentos cirúrgicos e estéticos, de acordo com as normas de biossegurança.

“Os cursos de aperfeiçoamento sempre são uma boa opção, pois possibilitam a atualização do profissional que está fora do mercado e pretende voltar a atuar, ou para quem trabalhou muito tempo em outro setor e quer mudar de área”, afirma Luana.

A instituição ainda oferece títulos nas áreas de comunicação e artes, eventos e lazer, gestão e negócios, moda, saúde e bem-estar e tecnologia da informação. São mais de 40 cursos com inscrições abertas.