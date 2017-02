Samuca traz ‘Carnavá Malemá Caipira’ neste sábado no Jardim Público

O Carnaval 2017 de Rio Claro, que será realizado no Jardim Público a partir deste sábado, dia 25, até terça-feira, 28, conta com a apresentação da escola de samba Samuca no primeiro dia do evento

Presidida por Leandro Bortolotti de Freitas, a Azul e Branco tem presença confirmada e estará com a Bateria Nota 10 comandada pelo Mestre Ricardinho.

A agremiação, que conta com o enredo “Samuca e um Carnavá Malemá Caipira”, neste ano, vai participar da festa no Jardim Público também com o casal de mestre sala e porta bandeira Gustavo e Débora Lunardi, os intérpretes Hudson e Marcinho, a estandarte Thaís Lopes e a passista Kieni Borges. Nos últimos 11 anos, a Azul e Branco levou o troféu de campeã nove vezes somando em toda a sua história 17 conquistas. “Estamos preparando uma apresentação especial para o Jardim Público”, comenta o presidente Leandro Freitas.

O Carnaval 2017 acontece neste sábado, domingo e terça-feira das 15 horas às 21 horas e, na segunda-feira, das 18h30 às 22 horas. Nos quatro dias quem comandará o som será a banda Capital Brazil. A entrada é gratuita.

Para o acesso de pedestres à festa foram definidas quatro entradas e em todas haverá segurança da Guarda Municipal e revista. O acesso poderá ser feitos pela Avenida 3 com a Rua 4, Avenida 2 com Rua 4, Avenida 2 com a Rua 3 e Rua 3 com Avenida 3. O trânsito na região sofrerá alterações para maior segurança do público.



Para que os pais aproveitem as atividades e as crianças possam se divertir, o evento terá Espaço Kids com brinquedos e monitores, além da distribuição de pipoca e algodão doce. As crianças também poderão passear de trenzinho. São dois passeios disponíveis: à tarde até o Clube de Cavaleiros, na Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade e, à noite, até o Boulevard dos Jardins.

A comercialização de bebidas e alimentos será feita exclusivamente pela União das Escolas de Samba da Cidade Azul, a Uesca. E a venda de quaisquer outros produtos ou artigos está terminantemente proibida dentro do recinto do evento.