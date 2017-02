Sábado de Carnaval também é dia de mutirão contra o Aedes

A operação, que terá início às 8 horas, contará com o apoio do caminhão da operação Cata Bagulho na remoção de pneus velhos, entulhos e outros potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti.

O trabalho seguirá até as 13 horas e o ecoponto utilizado para descarte de parte do material será o do bairro São Miguel.

Rio Claro fechou o segundo mês do ano com apenas um caso de dengue no município, segundo o boletim da Vigilância Epidemiológica divulgado nessa sexta (24). Não há nenhum caso de Chikungunya nem de Zika Vírus no município.

Mesmo com o quadro positivo neste início de ano, a Fundação de Saúde de Rio Claro alerta para que a população colabore no combate ao mosquito, não deixando água parada em pneus, garrafas e outros recipientes, também tampando caixas d´água, evitando o acúmulo de lixo e entulhos e o descarte dos mesmos em terrenos baldios.