Rio Claro deve ter nova creche funcionando ainda neste semestre

Instituto Federal de Educação e prefeitura de Rio Claro vão compartilhar o uso do prédio que fica na Rua 11, no bairro Santana. Imóvel irá abrigar uma creche para 150 crianças em período integral, diminuindo a lista de espera por vagas que hoje tem 1.155 nomes. Acordo também prevê a manutenção do entorno do prédio. Expectativa é de que creche começa a funcionar neste semestre.

A prefeitura de Rio Claro recebeu autorização do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo para instalar uma creche municipal no prédio da Rua 11 no bairro Santana. A iniciativa tem o apoio da Unesp e faz parte do trabalho da prefeitura para diminuir a fila de espera por vagas em creches, hoje com 1.155 nomes.

O reitor do instituto, Eduardo Modena, acatou solicitação feita pelo município e encaminhou termo de cooperação para formalizar o uso compartilhado do imóvel por meio de parceria entre os governos municipal, estadual e federal. Agora, será preciso cumprir o trâmite administrativo para pôr em prática o acordo de cooperação. Se tudo correr bem, a creche poderá entrar em funcionamento ainda neste semestre.

O pedido de uso compartilhado do prédio foi feito pelo prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, e pelo presidente da Câmara Municipal, André Godoy, no dia 8 deste mês em Brasília. Na quarta-feira (22), Juninho e André Godoy visitaram o imóvel para conhecer as instalações que poderão abrigar 150 crianças em período integral. O prédio foi reformado em 2015 e precisa apenas de algumas adaptações para o uso das crianças. Da visita também participaram o secretário municipal de Educação, Adriano Moreira, e o gerente Administrativo do IFSP, professor Marcelo Camacho de Souza.



Juninho comenta que o funcionamento da creche vai revitalizar o espaço que hoje é alvo de críticas por parte dos moradores da região devido ao uso indevido de prédios desocupados que aguardam liberação de recursos para reforma. “Vamos fazer um mutirão de limpeza no local e revitalizar a área. A medida irá beneficiar toda a comunidade, mas principalmente as crianças que serão acolhidas na creche”, afirma. Adriano Moreira destacou a importância da escola para as mães que poderão trabalhar porque terão uma vaga na creche. “Temos uma lista de espera com 1.155 crianças e a nova escola e outros projetos em andamento vão diminuir essa demanda”, declara.

André Godoy ressalta a agilidade do reitor do IFSP em responder a solicitação do município. “Foi tudo muito rápido, em menos de 15 dias o termo de cooperação foi enviado para análise da prefeitura”, pontua. Para o professor Camacho, o uso compartilhado do prédio garante a permanência do IFSP na cidade. O instituto continuará trabalhando para viabilizar a oferta de cursos técnicos.

A Unesp (Universidade Estadual Paulista), proprietária do prédio cedido ao IFSP, também aprova a medida. O prefeito discutiu o assunto nessa sexta-feira (24) com o diretor do IGCE (Instituto de Geociências e Ciências Exatas), José Alexandre Perinotto, e recebeu sinal positivo. “Novamente a Unesp se mostrou sensível aos problemas de Rio Claro e ofereceu sua colaboração ao município, desta vez apoiando a instalação da creche”, disse Juninho, que se reunião com o representes da Unesp, acompanhado do Procurador Geral do Município, Rodrigo Raghiante.

A instalação da creche no prédio do IFSP também conta com a aprovação de moradores do bairro. Randon Rogério de Camargo, diz que a iniciativa é bem-vinda e pode resolver alguns problemas enfrentados pela população, como a ocupação irregular dos imóveis, uso de drogas, entre outros delitos. “Está complicado aqui, agora espero que melhore”, declara. Opinião similar tem Rosane Ferreira para quem o uso da área vai proporcionar maior segurança para quem mora e transita pelo local.

A prefeitura trabalha para eliminar a lista de espera nas creches. Com as 150 vagas previstas no prédio do IFSP e mais 204 na creche Ulysses Guimarães, caso o projeto de extinção da fundação seja aprovado pelos vereadores, o déficit irá diminuir em 354 vagas.