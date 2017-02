Rio Claro abre inscrições para concurso culinário

Após premiação, os pratos inscritos no Concurso Culinário Mulheres Rurais serão colocados à venda. As inscrições do concurso começam no dia 2 de março e as fichas devem ser retiradas e entregues, juntamente com a receita do prato, na Secretaria de Agricultura.

Quem quiser prestigiar a culinária rural e saborear deliciosos pratos não pode perder o evento que está sendo organizado pela Secretaria Municipal de Agricultura de Rio Claro. No dia 24 de março, na Central do Agronegócio, serão definidos os vencedores do 4º Concurso Culinário Mulheres Rurais. Após a premiação, cuscuz, canjica, tortas, bolos e os demais pratos do concurso serão colocados à venda.

A atividade, que está inserida na programação do Mês da Mulher, terá como atração musical a cantora Paula Lima. As interessadas em participar do concurso culinário devem se inscrever a partir da semana que vem.

“Com este concurso, pretendemos divulgar e valorizar a cultura do campo por meio de sua culinária”, observa Ellen Rossit Sarti, diretora municipal de Agronegócio.

As inscrições começam no dia 2 de março e as fichas devem ser retiradas e entregues, juntamente com a receita do prato, na Secretaria de Agricultura (Avenida 58-A, 600 – Jardim América) até o dia 10 de março.

As candidatas devem ser da área rural de Rio Claro e cada uma poderá apresentar apenas um prato. Serão premiados os três primeiros pratos na categoria doce e os três primeiros na categoria salgado. Os prêmios estão sendo definidos pela organização evento.

A classificação será realizada de acordo com as notas determinadas pela comissão julgadora, que levará em consideração a apresentação, sabor e criatividade de cada prato. A renda obtida com a venda dos pratos será revertida para a comissão da feira do produtor rural.