LUZES DA CIDADE MUNDO EM QUE VIVEMOS

Augusto Hofling

Já passamos por muitas crises locais e gerais, guerras mundiais, conflitos localizados, mas agora estamos preocupados porque há problemas sociais em vários pontos do globo, vemos, portanto, que o homem não mudou sua tendência para desafios armados.

Em várias épocas houve preocupação com a paz ao ponto de serem criados vários órgãos sociais e políticos, também a FAO, com finalidade filantrópica, sendo também a ONU, Organização das Nações Unidas, com bons resultados, mas não foi suficiente para deixar o mundo tranqüilo.

O combate à fome ainda não foi resolvido, apesar do esforço de homens e países empenhados em resolver definitivamente o problema. Agora estamos percebendo o surgimento de inquietações sociais em vários setores do globo. É justamente por isto que sempre se falou em fim do mundo, porque agora o poderio bélico chegou a um ponto perigoso no caso de conflito generalizado.

Aquelas pessoas que se dedicam a estudo de profecias bíblicas estão encontrando grande interesse por seus livros:como o caso de “ Como entender A Profecia Bíblica Sozinho, do autor bem sucedido por sua participação na conhecida obra “DEIXADOS PARA TRÀS”, Tim Lahaye.

Neste último livro seu estudo esclarece muitas dúvidas que aparecem na cabeça dos interessados no assunto. Segundo as Escrituras Sagradas haverá conflitos perigosos ao ponto de provocar a “Ira de Deus”, mas aquelas pessoas que agem corretamente, baseados nos princípios cristãos de amor e caridade, serão salvos da “ IRA DE DEUS” porque acontecerá uma separação física e espiritual de maus elementos e bons. Quem estuda Historia da Humanidade aprende que sempre houve distinção entre pessoas boas e más. A “Hora da Provação” virá, diz a Escritura Sagrada, assim como haverá o “Arrebatamento” repentino para aqueles que sofrem mas não se desviam do “Caminho.” Que estas palavras das Escrituras sirvam de alerta para aqueles que escolheram o caminho da maldade …