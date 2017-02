Lista de espera em creches de Rio Claro tem mais de 1.100 nomes

Número levantado nas creches municipais, surpreendeu novo governo municipal. No ano passado, antigo governo informou que eram menos de 500 famílias que precisam de creche.

A prefeitura de Rio Claro, por meio da Secretaria Municipal da Educação, concluiu o levantamento sobre o número de famílias que esperam por uma vaga em uma creche da rede municipal de ensino. O déficit é de 1.155 nomes, número bem maior que o divulgado na terça-feira (21) durante audiência pública na Câmara Municipal que era de 479 crianças.

O secretário municipal de Educação, Adriano Moreira, explica que o número 479 foi o dado recebido da gestão anterior durante a transição de governo no final de 2016. Quando assumiu a pasta em janeiro, ele determinou que fosse feito um levantamento minucioso nas escolas para verificar qual o número real da lista de espera. O relatório, concluído quinta-feira (23), apontou uma demanda ainda maior por vagas, mais que o dobro que o déficit indicado pelo governo anterior.

“Buscar uma solução para o problema da falta de vagas em creches é prioridade de nosso trabalho, conforme orientação do prefeito Juninho, e já estamos conseguindo avanços importantes”, comenta Moreira. A secretaria está finalizando o processo para a instalação de uma creche no prédio do Instituto Federal de Educação, no bairro Santana, com 150 vagas. Outras 204 estão previstas para o prédio da Fundação Ulysses Guimarães, se o projeto de extinção da autarquia, em tramitação na Câmara Municipal, for aprovado pelos vereadores. Com isso, o déficit irá diminuir em 354 vagas.

Além disso, a prefeitura iniciou processo para a recuperação dos projetos de construção de três creches em parceria com o governo federal, com a criação de 360 vagas. O município também tenta retomar a construção de uma unidade na região dos bairros Terra Nova e Jardim Novo, com previsão de 150 vagas. Outros projetos estão em estudo para diminuir a demanda. No entanto, o secretário observa que a creche tem um custo de manutenção maior que as escolas de ensino fundamental com alimentação, infraestrutura e recursos humanos. “Abrir uma creche não é somente construir o prédio, precisa de uma estrutura diferenciada e isso aumenta os gastos exigindo maior investimento”, explica Moreira.

A rede municipal de ensino é composta por 56 escolas que atende 19.538 alunos de educação infantil (creche e pré-escola), ensino fundamental I e II e Educação de Jovens e Adultos (EJA).Desse total, 3.565 estão matriculados em creches.