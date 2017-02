FICA ESPERTO!

Por Geraldo J. Costa Jr.

Fala sério, quantas vezes você já ouviu que o mundo vai acabar em tal e qual data? Muitas, né? E como se sabe, tudo como antes no quartel de Abrantes. Faz sentido. A cada vez que a notícia se espalha, muita gente lucra com isto. É a chamada turma dos sensacionalistas, também conhecida como espertinhos. Eles atuam fortemente em certos nichos da comunicação e, agora, muito mais, nas redes sociais, onde, como todos sabem se encontra de tudo com aquela chancela de credibilidade testada e aprovada pelas alminhas de boa fé e coração puro.

Nem a Ciência escapa da árdua tarefa de disseminar possíveis tragédias ou revoluções tecnológicas capazes de mudar a história da humanidade. Difícil uma semana que a NASA não sai com alguma novidade, nada mais que possibilidade remota, de que algo extraordinário seja descoberto ou aconteça. A agência espacial americana precisa justificar de alguma forma os milhões (já foram bilhões) de dólares nela investido a cada ano pelo governo americano.

Há sempre um P.H.D. em alguma área científica disposto a emitir um parecer que venha de encontro aos anseios do mercado. Sim, isto mesmo, você não leu errado, leitor, é mercado, mesmo. Sendo o mais ávido e interessado nisso, o mercado da indústria farmacêutica. Doenças desaparecem e surgem. Por que será? Remédios são retirados de circulação e retornam. Novos remédios e novas doenças, e vice-versa. E as burras de alguns continuam enchendo à custa da desgraça de milhares de pessoas.

Duvido que ainda haja alguém que não ouviu falar sobre os Ovnis que estariam se aproximando da Terra, sabe-se lá com qual intenção. Ou a proximidade de um contato com seres de outro planeta. Será mesmo possível que esses caras vindos de tão longe imaginam encontrar algo de bom e interessante por essas bandas que já não seja peça de museu no mundo de onde veem?

Há quem diga que o famigerado, digo, desejado contato se dará em 2019. E que os governos mundiais já estariam se preparando para a festa, inclusive o Vaticano. Já puseram até palavras a respeito disso na boca do bom e dedicado Chico Xavier. Para uns, em 2019, haverá o contato saneador e, para outros, será o início da destruição do mundo, em decorrência da aproximação do planeta Chupão, também conhecido como Nibirú, Apophis, Hercólubus, Patati-Patatá… Puxa, o cara é de fato famoso!

Sabem de uma coisa, a ideia tosca, embora convincente, é sempre a mesma: estabelecer relação de poder e ganhar dinheiro. E para isso, nada melhor que a aspiração humana. Para os americanos, por exemplo, ela atende pelo nome de The American Dream. E para os brasileiros: Mega Sena. Cada doido com sua mania. A minha é ler os clássicos da literatura universal. Melhor, pelo menos eu fecho o livro e interrompo a história a hora que eu quiser.

