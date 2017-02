Feira do Empreendedor do Sebrae-SP bate recorde de visitantes

Mais de 140 mil pessoas passaram pela Feira do Empreendedor do Sebrae-SP, que terminou ontem no Anhembi, em São Paulo. O número é recorde entre todas as seis edições do evento. Com o tema “Cidade Empreendedora”, o evento reuniu, durante quatro dias, empreendedores e interessados em abrir um negócio próprio em um ambiente de 40 mil metros quadrados com 424 expositores, lojas modelo, instituições de crédito e uma extensa programação de palestras, além de espaços voltados para consultoria e diagnóstico empresarial.

“O movimento gerado na feira reforça nossa crença que 2017 é o ano da retomada da nossa economia. Foram 140 mil visitantes, quase 500 oportunidades de negócios e 44 horas dedicadas à orientação, capacitação e inovação. Mais importante que esses números, foi a certeza de que fizemos a diferença para os que estavam pensando em montar uma empresa e para os empresários que buscavam saídas da crise e formas para crescer”, afirma Paulo Skaf, presidente do Sebrae-SP.

Entre os visitantes da Feira, mais da metade (50,8%) tem intenção de abrir uma empresa nos próximos 24 meses, enquanto 20,7% já possuem uma empresa formalizada. Em relação à motivação da visita, 57,1% das pessoas estavam interessadas em participar dos cursos, palestras e seminários oferecidos; 34% queriam pesquisar sobre equipamentos, fornecedores e serviços; e 8,8% buscavam ideias para abrir uma nova empresa.

Para os expositores, o interesse do público se traduziu em bons negócios. “A Feira superou nossas expectativas, estamos com negociações avançadas com oito potenciais franqueados”, diz Everson Pergher, master franqueado da Little Kickers no Brasil, uma franquia da área de educação. Já a MCI, empresa que produz e comercializa máquinas para a produção de salgados, superou os resultados da participação anterior, em 2016. “Além disso, muitos negócios se concretizam até dois meses pós-feira. Pensando nisso, já planejamos ampliar a nossa representatividade na Feira de 2018, com o objetivo de acompanhar a demanda de visitantes”, diz Bruno Pereira, diretor de marketing da empresa.