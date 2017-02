Estradas rurais estão recebendo cuidados

Atento à necessidade da prefeitura prestar apoio ao desenvolvimento da produção agropecuária, agroindustrial e de abastecimento do município, o vereador Paulo Guedes (PSDB) busca alternativas para agilizar e tornar mais eficiente o trabalho de manutenção das estradas rurais.

Em recente vistoria dos trabalhos realizados na estrada que liga os distritos de Ajapi e Ferraz, o vereador informou ao secretário municipal de Agricultura Emílio Cerri sobre as tratativas que mantém junto ao governo federal, através o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), para a aquisição de uma motoniveladora (patrol) para acelerar os serviços.

“As estradas rurais de Rio Claro formam uma malha com extensão de 450 quilômetros. Deste total, cerca de 70% precisam de cuidados para recuperar as condições de tráfego” – observa Paulo Guedes.

O secretário, por sua vez, relatou ao vereador que encontrou a Secretaria da Agricultura em uma situação crítica, com máquinas quebradas, dívidas com fornecedores, além de pontes e estradas precisando de manutenção urgente. “Mesmo assim conseguimos recuperar vários pontos críticos, entre eles: a estrada do Sobrado, do bairro dos Lopes, da Avenida 11 sentido Campo do Coxo, estrada do Caçador e a estrada Ajapi/Leme” – elencou.

Segundo Cerri, outras estradas estão na programação de serviços da Secretaria e, além disso, está em discussão junto aos produtores rurais meios legais para melhorar a sinalização e as condições gerais das estradas.

“Este é um trabalho importante que não pode parar e merece todo nosso apoio, pois o agronegócio responde por parte significativa do PIB (Produto Interno Bruto) municipal, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos em Rio Claro” – reforça Paulo Guedes.