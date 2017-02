Em torno de mil mudas de árvores são doadas no Jardim Público de RC

Cerca de mil mudas de árvores nativas e frutíferas foram distribuídas gratuitamente no Jardim Público de Rio Claro na manhã de sexta-feira (24), em atividade realizada em parceria entre a prefeitura e a Elektro, que doou as mudas. Logo pela manhã uma fila de pessoas se formou para a retirada das plantas, que incluía ipês amarelos e roxos, romãzeiras, goiabeiras, urucuzeiros, pitangueiras e ingazeiros.

“É preciso incentivar a comunidade a deixar a cidade mais arborizada, promovendo o plantio de novas árvores e cuidado com as já existentes, o que contribui para melhor qualidade de vida”, lembrou o prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria. Os vereadores Val Demarchi, Geraldo Voluntário, Adriano La Torre e Júlio Lopes também acompanharam a atividade.

Reinaldo Gazzi foi o primeiro a retirar sua muda e ao chegar em casa já realizou o plantio, conforme contou depois por telefone à reportagem. “Vai deixar o jardim mais bonito”, destacou Gazzi, que optou pelo ipê, espécie escolhida pela maioria das pessoas que buscaram suas mudas.



A procura superou as expectativas, fazendo com que o número de plantas disponibilizadas passasse de 500 para mil. “Esta iniciativa representa a importância do trabalho conjunto entre poder público, iniciativa privada e comunidade, cada um contribuindo um pouco para uma cidade mais arborizada”, observou Emílio Cerri, secretário municipal de Agricultura.

Elis Regina, da Elektro de Limeira, explica que, com iniciativas deste tipo, a concessionária visa promover a aproximação com o cliente. “É muito positivo receber estas pessoas, conversar com elas e mostrar que a concessionária realiza muitos outros trabalhos, que vão além da imagem da conta de energia que chega todo mês”, ressaltou Elis.

Os quintais das casas de Erica Rodrigues Moura e Maria do Carmo Clemente da Silva em breve também terão novas árvores. Ambas escolheram levar uma muda de cada espécie para plantar em casa. “Além de frutos e flores a árvore oferece sombra, o que deixa o lugar mais gostoso”, observou dona Maria.

Nem todas as mudas doadas pela Elektro foram retiradas pelo público. As mudas restantes foram destinadas ao viveiro de mudas mantido pela prefeitura e que serão disponibilizadas aos munícipes que solicitarem doação ou plantio no Atende Fácil. Os interessados devem fazer o pedido e, após avaliação técnica, que envolve a espécie escolhida e o local que receberá o plantio, é feita a doação ou plantio da muda. O Atende Fácil fica na Rua 2, 102, Centro.