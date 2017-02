Atual campeã do Carnaval, Voz do Morro se apresenta terça

Atual campeã, a Vermelho e Branco levará para a apresentação 60 ritmistas sob o comando do Mestre Thierrys. O pavilhão vai ser conduzido pelo casal de mestre sala e porta bandeiras Paulo Martins e Janaína. A passista Verena Mary também está confirmada. A parte musical estará a cargo do intérprete Rômulo.

“Nossos ritmistas estão preparando apresentação especial para fechar a programação do Carnaval 2017 no Jardim Público com chave de ouro”, afirma o Mestre Thierrys. No repertório, adianta o intérprete Rômulo, sambas enredos que contam a história de mais de 50 anos de tradição da Vermelho e Branco no Carnaval de Rio Claro.

O Carnaval 2017 será encerrado nessa terça-feira e acontecerá das 15h às 21 horas. Quem comandará o som será a banda Capital Brazil. A entrada é gratuita.

Para o acesso de pedestres à festa foram definidas quatro entradas e em todas haverá segurança da Guarda Municipal e revista. O acesso poderá ser feitos através da Avenida 3 com a Rua 4, Avenida 2 com Rua 4, Avenida 2 com a Rua 3 e Rua 3 com Avenida 3. O trânsito na região sofrerá alterações para maior segurança do público.

Para que os pais aproveitem as atividades e as crianças possam se divertir, o evento terá Espaço Kids com brinquedos e monitores, além da distribuição de pipoca e algodão doce. As crianças também poderão passear de trenzinho. São dois passeios disponíveis: à tarde até o Clube de Cavaleiros, na Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade e, à noite, até o Boulevard dos Jardins.



A comercialização de bebidas e alimentos será feita exclusivamente pela União das Escolas de Samba da Cidade Azul, a Uesca. E a venda de quaisquer outros produtos ou artigos está terminantemente proibida dentro do recinto do evento.

O Serviço Especializado em Prevenção e Assistência para DST/Aids/Hepatites Virais (Sepa) de Rio Claro estará em serviço fazendo testes rápidos para a detecção de doenças sexualmente transmissíveis. A viatura itinerante do CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento) estará no local com o laboratório que possibilita a realização da coleta de material e expedição do resultado do teste, em poucos minutos.