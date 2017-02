Abre e fecha do Bom Prato no Carnaval

Unidades terão datas distintas para fechamento no período do carnaval

Na próxima semana, os 51 restaurantes Bom Prato terão uma agenda de funcionamento diferente em função do Carnaval. No dia 27, segunda-feira, 26 unidades funcionarão normalmente e no dia 1º, quarta-feira de cinzas, a maioria dos restaurantes abrirá. Apenas no dia 28, feriado nacional, todas as unidades não funcionarão.

Sobre o Bom Prato

Criado há 15 anos, a rede de restaurantes populares oferta alimentação balanceada e de qualidade (almoço e café da manhã), além de serviços como internet gratuita, com foco na população de baixa renda, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

No Estado de São Paulo o programa é coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e atende diariamente 84 mil pessoas. O almoço começa a ser servido às 10h30 para o público prioritário (crianças, idosos e pessoas com deficiência) e às 11h para o público geral.

Atualmente há 51 unidades em funcionamento, sendo 22 localizadas na Capital, oito na Grande São Paulo, seis no litoral e 15 no interior.

O almoço tem custo de R$ 1,00 para o usuário. A alimentação é balanceada com 1.200 calorias, composta por arroz, feijão, salada, legumes, um tipo de carne, farinha de mandioca, pãozinho, suco e sobremesa (geralmente uma fruta da época). O subsídio governamental é de R$ 4,19 para adultos e de R$ 5,19 para crianças com até 6 anos, que têm a refeição gratuita.

Já o café da manhã é oferecido leite com café, achocolatado ou iogurte, pão com margarina, requeijão ou frios e uma fruta da estação. A refeição, de 400 calorias em média, custa R$ 0,50 ao usuário. Em setembro de 2011, este serviço foi implantado em todos os restaurantes com subsídio do Estado no valor de R$ 1,13 por refeição matinal.