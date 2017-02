Abec Rio Claro traz medalhas do Desafio Sesc Verão de Ciclismo

Foram duas medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze. O grupo, que tem apoio da prefeitura por meio da Secretaria de Esportes e Turismo, competiu na categoria Infantojuvenil feminina, Juvenil masculina, Júnior masculina e feminina, Sub-23 masculina e Elite masculina.

Entre as meninas, Julia Toledo sagrou-se campeã na categoria Infantojuvenil (de 12 a 14 anos). Na categoria Júnior, Juliana Machado superou a adversária no sprint final e conquistou o ouro, e Jessica Tosta ficou com a medalha de bronze.

No masculino, dobradinha no pódio da categoria Júnior, com a conquista do ouro pelo atleta Alex Santos e a prata de Lucas Juliano.

Em seu primeiro ano competindo na categoria principal, Murilo Matos conquistou a sua primeira medalha de prata, na Sub-23.

Entre os mais novos, Mateus e Marcio competiram pela primeira vez na categoria Juvenil, não conquistaram medalhas, mas mostraram superação pessoal e resistência ao forte calor.

A competição fez parte do calendário oficial da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), com pontuação no ranking nacional para os 15 primeiros ciclistas nas categorias disputadas.

Foi a segunda prova da temporada. “Esses resultados são fruto de muito trabalho, e a cada ano novos talentos são revelados”, comenta o técnico Walter Hohne Junior. “O treinamento focado na formação desportiva vem garantindo cada vez mais a estruturação e reconhecimento da nossa equipe”, acrescenta.

As aulas e treinamentos da equipe são realizados na Unesp com crianças e jovens de sete a 17 anos. Interessados podem procurar o setor de matrículas da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3533-5422 ou 3533-5433.

A equipe de Ciclismo Abec Rio Claro e o Projeto Pedalar têm patrocínio da Unimed Rio Claro, Tigre S.A., Sicredi, Junior Comunição Visual, Sport Bike, Potencial – Eletricidade e Manutenção, Unesp Rio Claro, EEA, Oficina Mecânica 4 Rodas, Xerocopy, Academia Mega Fitness, Foccus Fotografia, Velo Clube, Viviani Veículos e Monely Calçados.