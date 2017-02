SI Group amplia fábrica em Rio Claro

Em fase final de construção, as instalações foram apresentadas ao prefeito Juninho, que disse serem um presente para o município neste início de governo.

A SI Group Crios Resinas SA, está ampliando seu parque industrial no Distrito Industrial de Rio Claro, onde concentrará suas atividades no Brasil. A fábrica em Jundiaí está sendo transferida para Rio Claro. A apresentação oficial das instalações, que estão em fase final de construção, foi realizada na manhã do dia 16 (quinta-feira) em um evento local com representantes da prefeitura, Câmara Municipal, Acirc, sindicatos, imprensa e colaboradores. “É um momento importante para todos nós, da SI Group, pois estamos consolidando um projeto que representará uma fábrica mais ecológica, competitiva e pronta para o futuro crescimento do mercado”, afirmou o Vice-Presidente América do Sul, João Paulo Canto Porto.

CEO da SI Group, Frank Bozich destacou que a ampliação feita em Rio Claro é o maior investimento do grupo no Brasil e confirma a confiança no País. O prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, lembrou que aproximadamente 360 famílias dependem diretamente do funcionamento da empresa em Rio Claro e colocou a administração municipal à disposição. “Este investimento é um presente que o município recebe neste início de governo”, afirmou. Os vereadores Júlio Lopes e Carol Gomes, o vice-prefeito Marco Antonio Bellagamba, o secretário municipal de Meio Ambiente, Antonio Penteado, e o chefe de gabinete Ricardo Naitzke, também participaram do evento.

A SI Group é o maior desenvolvedor e fabricante mundial de intermediários químicos, resinas especiais e soluções que são essenciais para a qualidade e o desempenho de diversos bens industriais e de consumo.



Líder mundial com presença nos Estados Unidos, Brasil, China, Índia, Inglaterra e em outros cinco países, mais de 2.700 funcionários e clientes em mais de 90 países, a SI Group concentra sua produção em nove segmentos-chave: resinas de borracha, antioxidantes, óleos e lubrificantes, aditivos plásticos, resinas industriais, resinas adesivas, surfactantes, plásticos de engenharia, e farmácia e especialidades.