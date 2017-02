Rio Claro busca apoio junto da Secretaria Estadual

Investir nos bairros, principalmente os periféricos, para proporcionar à comunidade opções de esporte e lazer. A meta prioritária do novo governo para a Secretaria Municipal de Esportes e Turismo, a Setur, foi o tema central da reunião entre o titular da pasta Ronald Penteado e o vice-presidente da Câmara Júlio Lopes na capital, na última sexta-feira, 17. Eles estiveram reunidos na Secretaria Estadual de Esportes com o Cláudio Henrique da Silva e Cláudia Brocco que integram o setor técnico da pasta.

As reivindicações para Rio Claro foram desde a liberação de novos equipamentos para a ampliação das academias ao ar livre, pistas de skate e principalmente materiais esportivos. “Vamos trabalhar forte para recuperar as praças esportivas nos bairros. Precisamos do apoio do governo paulista”, comentou Ronald.

Júlio Lopes comentou sobre a necessidade de recuperação de locais, como campos de futebol e quadras poliesportivas, que encontram-se sem condições de uso. “Com a ampliação do número de academias ao ar livre e a recuperação de campos e quadras, crianças, adolescentes e jovens terão opções de esporte e lazer em áreas adequadas”, citou o parlamentar.

Em sua fala, Cláudio da Silva observou também que Rio Claro pode se credenciar para sediar ou participar dos Jogos Abertos do Interior. De acordo com Ronald, o trabalho que visa fortalecer as praças esportivas dos bairros tem como um dos objetivos proporcionar que valores da cidade sejam resgatados e tenham a possibilidade de participar deste tipo de competição. “Rio Claro sempre revelou talentos no esporte. Este trabalho se perdeu com o passar do tempo, vamos resgatá-lo”, disse o secretário.

Sobre as academias ao ar livre e liberação de materiais esportivos, o assessor Cláudio da Silva sinalizou quais procedimentos que a Secretaria Municipal de Esportes deve adotar. Para Júlio Lopes, ao dar suporte para a realização de atividades em Rio Claro, a Secretaria Estadual de Esporte cumpre função social importante. “Somente através do Esporte é que os gestores públicos poderão fazer frente a problemas graves que afetam o dia a dia da população”, finalizou o vereador.