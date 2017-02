Rio Claro participa do lançamento da etapa paulista do programa Agro+

Lançamento aconteceu em São Paulo e Rio Claro participou do evento representado pelo secretário de Agricultura, Emilio Cerri, e pelo diretor do SIM, Felipe Tauk. Prefeitura pleiteou a implantação do Projeto Nascentes no município para a recuperação de matas ciliares.

O município de Rio Claro participou da cerimônia de lançamento da etapa paulista do programa Agro+, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O programa foi criado pelo governo federal para desburocratizar a cadeia produtiva do agronegócio e impulsionar o setor. São Paulo foi o segundo estado a aderir ao Agro+, atrás do Rio Grande do Sul.

A cerimônia de adesão foi realizada na segunda-feira (20) em São Paulo com a presença do presidente da República Michel Temer, do governador de São Paulo Geraldo Alckmin e do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Alckmin e o secretário estadual de Agricultura, Arnaldo Jardim, aproveitaram a oportunidade para lançar o Programa de Modernização e Desburocratização da Agricultura, o Agrofácil SP. O objetivo é que os dois programas, Agro+ e Agrofácil SP, atuem de forma conjunta.

Rio Claro foi representada no evento pelo secretário de Agricultura, Emilio Cerri, e pelo médico veterinário Felipe Tauk, diretor do Sistema de Inspeção Municipal (SIM). O convite foi feito pelo chefe da Superintendência Federal de Agricultura no Estado de São Paulo, Francisco Jardim, que no início do mês esteve em Rio Claro para a entrega do Sisbi (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal) ao município.

Cerri aproveitou a oportunidade para falar com o secretário Jardim sobre o Programa Nascentes, projeto do governo estadual para a recuperação de matas ciliares nas margens dos rios através do plantio de espécies nativas da mata atlântica. A ideia é implementar o projeto em Rio Claro.

“As matas ciliares dispostas ao longo das margens dos cursos d’água são importantes porque formam uma interface dinâmica entre os sistemas aquáticos e terrestres, diminuindo o escoamento superficial das águas das chuvas, o que acaba minimizando os processos erosivos e favorecendo a conservação dos recursos hídricos”, explica Cerri. De acordo com ele, a iniciativa é muito importante para a preservação do meio ambiente e da qualidade das águas do município.