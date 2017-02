Operação Carnaval reforça a segurança em todo o litoral durante feriado

A Polícia Militar desencadeou uma operação especial para garantir a segurança durante o feriado prolongado em todo o litoral de São Paulo. A “Operação Carnaval” terá o reforço de mais 1.901 policiais militares em 16 municípios do litoral sul e norte.

A ação teve início nessa quarta-feira (22) e se estenderá até o dia 3 de março de 2017. Os municípios contemplados são: Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, Iguape, Cananeia, Peruíbe, Ilha Comprida, Itanhaém, Mongaguá, Cubatão, Bertioga, Ilhabela, São Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba.

Para reforçar a segurança nos municípios, a Operação Carnaval destinará 1.220 policiais militares para as cidades da Baixada Santista. Além do efetivo enviado, a região contará com mais 250 policiais militares, que atuam em setores administrativos, e irão para as ruas da região. Os outros 431 serão designados para o litoral norte.

Além do reforço no efetivo, a Polícia Militar terá o apoio de mais 85 viaturas enviadas para os municípios do litoral norte e sul. As viaturas da PM que serão utilizadas na operação são equipadas com tablets. De dentro da viatura, o equipamento permite aos PMs acessarem bancos de dados criminais.

Cinturão eletrônico

A região conta com um “Cinturão Eletrônico” de câmeras de monitoramento do Detecta, que cobre o litoral do Estado, chegando ao Alto Tietê. O sistema recebe alertas em tempo real sobre roubos e furtos de veículos e outras situações suspeitas ocorridas em vias do litoral paulista e estradas que dão acesso às regiões.

São 390 câmeras OCRs interligadas ao sistema Detecta. Além disso, a região conta com mais 2.334 câmeras de videomonitoramento em municípios e estradas.

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) também colocou em operação 16 novas câmeras inteligentes que têm como objetivo aprimorar ainda mais a segurança pública nas vias que ligam a Região Metropolitana de São Paulo ao litoral.

A concessionária Ecovias investiu R$ 3 milhões no novo sistema de videomonitoramento. As imagens dos equipamentos inteligentes serão disponibilizadas para a Polícia Militar Rodoviária e territorial, Polícia Civil, além de serem incorporadas ao sistema Detecta, da Polícia de São Paulo.

As câmeras possuem dispositivo infravermelho e têm recursos de aproximação de longo alcance, além de um software que faz a identificação e alerta de movimentos e pessoas suspeitas nas rodovias, acostamentos e nos entornos do sistema.

Detecta

O Detecta é muito mais que um sistema de monitoramento inteligente. Trata-se do maior big data da América Latina, que integra bancos de dados das polícias paulistas (como RDO, Fotocrim, cadastro de pessoas procuradas e desaparecidas, dados do Detran, registro de veículos furtados, roubados e clonados).

Desde o início, os alertas gerados pelo Detecta ajudaram as polícias a prender 3.906 pessoas, interceptar 2.686 veículos e apreender 218 armas de fogo em todo o Estado.