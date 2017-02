Luau de Verão acontece no Sesc Piracicaba

O Sesc Piracicaba informa que o próximo show do projeto Luau de Verão, nessa sexta-feira (24/2) com o Núcleo de Samba Xô Segunda, acontecerá no Ginásio da unidade. A entrada é gratuita e não há retirada de ingresso

O Luau de Verão, projeto que o Sesc Piracicaba tem realizado às sextas-feiras, nessa sexta-feira (24/2), o Núcleo de Samba Xô Segunda que revive os ambientes dos antigos terreiros de samba paulistas e cariocas, esquenta a programação especial do Carnaval Popular Brasileiro do Sesc Piracicaba.

Para a data o show acontecerá no Ginásio do Sesc Piracicaba e começa às 19h. A entrada é gratuita, aberta ao público e não há retirada de ingressos.