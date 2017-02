Domingo tem observação do eclipse anular do Sol no Shopping Rio Claro

Os clientes do Shopping Rio Claro podem conhecer um pouco mais sobre o sistema solar com dois eventos que acontecem neste mês: em parceria com o Gearc (Grupo de Estudos Astronômicos de Rio Claro) e o Projeto de Extensão Escola dos Astros, da Unesp Rio Claro, acontece até 28 de fevereiro no Espaço Cultural, em frente à Portaria Principal, a Exposição Astronômica, que já recebeu mais de 1.500 visitantes, e no dia 26 haverá observação do eclipse anular do Sol com telescópios com equipamentos especiais. O fenômeno será parcialmente visível na região de Rio Claro.

A exposição é composta por telescópios, painéis do cosmos e do Sistema Solar, painéis explicativos sobre o eclipse e um sistema solar em miniatura para entendimento do mesmo.

E no domingo, os clientes podem observar o eclipse anular do Sol no estacionamento do Shopping Rio Claro das 10h às 13h (UTC -3). Diversos telescópios serão montados para a observação do público deste fenômeno ímpar.

É importante lembrar que as pessoas não devem observar o eclipse do Sol sem equipamentos especiais e sem a ajuda de pessoas especializadas no assunto, pois a observação não adequada pode danificar a visão para sempre.

O que é um eclipse solar?

Um eclipse solar é quando a Lua, em sua fase nova, passa entre o Sol e a Terra, encobrindo os raios solares. Já o eclipse anular é quando a Lua oculta somente o centro do disco solar, deixando o Sol parecendo com um anel. O fenômeno que será observado no Shopping Rio Claro, na latitude e longitude de Rio Claro (latitude: -22º 24′ 41″ S, e longitude: -47º 33′ 41″ W, com altitude de 625 m) será um eclipse anular do sol parcial.